Теплоход должен был пройти 1 944 км. Он уже прошёл двенадцатую часть этого растояния. Сколько часов шел теплоход, есле его скорость была равна 18км/ч?

Математика

Теплоход должен был пройти 1 944 км. Он уже прошёл двенадцатую часть этого растояния. Сколько часов шел теплоход, есле его скорость была равна 18км/ч?

Автор: Гость