Теплоход должен был пройти 1 944 км. Он уже прошёл двенадцатую часть этого растояния. Сколько часов шел теплоход, есле его скорость была равна 18км/ч?
Математика
Теплоход должен был пройти 1 944 км. Он уже прошёл двенадцатую часть этого растояния. Сколько часов шел теплоход, есле его скорость была равна 18км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1944÷12=162 прошел уже 162÷18=9 ответ за 9 часов прошел
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