1 Вегетативная почка имеет: А)бутон Б)листья В)стебель Г)зачаточные листья,зач??точный стебель 2 Ситовидные трубки состоят из: А)механической ткани Б)проводящей ткани В)покровный ткани Г)камбия 3 Фотосинтез происходит...

Биология
1 Вегетативная почка имеет: А)бутон Б)листья В)стебель Г)зачаточные листья,зач??точный стебель 2 Ситовидные трубки состоят из: А)механической ткани Б)проводящей ткани В)покровный ткани Г)камбия 3 Фотосинтез происходит: А)в корне Б)листьях В)стебле Г)почке 4 Почка- это...: А)околоцветник Б)венчик В)зачаточный побег Г)чашечка 5 Древесина состоит из: А) коры Б)трахеид,сосудов,волокон В)камбия Г) сердцевины
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