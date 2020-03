Прочитай спиши писмо вставляя глаголы в форме past simple what do you know about the story ? can you write a letter to ben ? Hi Nikita Thanks a lot for your letter. You ________(ask) me about Kate And Sam. They ____(be) in I...

Английский язык

Прочитай спиши писмо вставляя глаголы в форме past simple what do you know about the story ? can you write a letter to ben ? Hi Nikita Thanks a lot for your letter. You ________(ask) me about Kate And Sam. They ____(be) in Indonesia last week. Their plane______(crash) but they_______ (be) OK. They _____(arrive) at the village of Dabo on Sunday . They _______(ask) some people about Professor Wallace . Yesterday they _____(reach) and _____(climb) the cliffs bye Ben ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Я ДАМ 20 БАЛОВ

