Прочитай спиши писмо вставляя глаголы в форме past simple what do you know about the story ? can you write a letter to ben ? Hi Nikita Thanks a lot for your letter. You ________(ask) me about Kate And Sam. They ____(be) in I...
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Прочитай спиши писмо вставляя глаголы в форме past simple what do you know about the story ? can you write a letter to ben ? Hi Nikita Thanks a lot for your letter. You ________(ask) me about Kate And Sam. They ____(be) in Indonesia last week. Their plane______(crash) but they_______ (be) OK. They _____(arrive) at the village of Dabo on Sunday . They _______(ask) some people about Professor Wallace . Yesterday they _____(reach) and _____(climb) the cliffs bye Ben ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Я ДАМ 20 БАЛОВ
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