Построить схему предложения в общем виде без обозночения каждого члена предложения "Невысокие, а совсем еще низенькие деревца окружили дом, и ничуть нестрашный щенок выполнял роль стороживой собаки."

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Построить схему предложения в общем виде без обозночения каждого члена предложения "Невысокие, а совсем еще низенькие деревца окружили дом, и ничуть нестрашный щенок выполнял роль стороживой собаки."

Автор: Гость