Разобрать по составу слова: Вчера, сегодня, утром, вечером, громко, долго, красиво, очень, зараннее, навстречу.

Русский язык

Разобрать по составу слова: Вчера, сегодня, утром, вечером, громко, долго, красиво, очень, зараннее, навстречу.

Автор: Гость