Кто такие мая плиззз помогите
История
Кто такие мая плиззз помогите
Ответ(ы):
Гость:
Не мая,а маЙя.Майя-народ индейского происхождения, численностью не менее 6 миллионов человек в Мезоамерике.
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