Определите наименышее расстояние между соседними точками находяшимися в одинаковых фазах если волн распространяются скоростью 10м/с а частота колебаний равна 50Гц?
Физика
Определите наименышее расстояние между соседними точками находяшимися в одинаковых фазах если волн распространяются скоростью 10м/с а частота колебаний равна 50Гц?
Ответ(ы):
Гость:
S(тут должна быть лямбда, но я ее не нашел)= T(период) * V(скорость) v(частота)=1/T из этого следует что T=1/v S= V/T= 10/50=0.2 метра
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