Определите наименышее расстояние между соседними точками находяшимися в одинаковых фазах если волн распространяются скоростью 10м/с а частота колебаний равна 50Гц?

Физика
Определите наименышее расстояние между соседними точками находяшимися в одинаковых фазах если волн распространяются скоростью 10м/с а частота колебаний равна 50Гц?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 S(тут должна быть лямбда, но я ее не нашел)= T(период) * V(скорость)    v(частота)=1/T  из этого следует что T=1/v       S= V/T= 10/50=0.2 метра
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