Горы вдоль берега тихого океана?

География
Горы вдоль берега тихого океана?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Название гор которые лежат вдоль берега Тихого Океана - Анды
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