Решите линейное уравнение: 2х+3(3х -7) = -10
Математика
Решите линейное уравнение: 2х+3(3х -7) = -10
Ответ(ы):
Гость:
2х+9х-21=-10 11х=-10+21 х=11:11 х=1
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