Способность китов жить в полярных водах объясняется : 1. Плохой теплопроводность?? жиров 2. Хорошей теплопроводностью жиров 3. Способностью жиров окисляться с выделение воды 4. Нерастворимостью жиров в воде

Биология

Способность китов жить в полярных водах объясняется : 1. Плохой теплопроводность?? жиров 2. Хорошей теплопроводностью жиров 3. Способностью жиров окисляться с выделение воды 4. Нерастворимостью жиров в воде

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