Способность китов жить в полярных водах объясняется : 1. Плохой теплопроводность?? жиров 2. Хорошей теплопроводностью жиров 3. Способностью жиров окисляться с выделение воды 4. Нерастворимостью жиров в воде
Биология
Способность китов жить в полярных водах объясняется : 1. Плохой теплопроводность?? жиров 2. Хорошей теплопроводностью жиров 3. Способностью жиров окисляться с выделение воды 4. Нерастворимостью жиров в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - это верный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В двух закрытых сосудах одинакового объема находится гелий. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия , находящегося в первом с...
Русский язык