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!!!!Способы словообразования слов свиной, бараний!!!
Русский язык
!!!!Способы словообразования слов свиной, бараний!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-свинной- свинья,2-баранний-баран
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