Напишите сочинение на тему "Моей школе 25 лет" примерно 80 слов
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Напишите сочинение на тему "Моей школе 25 лет" примерно 80 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для одних школа – это место, где получают знания, для других – дом. Вот для меня школа – дом. Сюда я хожу каждый день учиться и общаться с ровесниками, здесь мне хорошо, меня окружают забота и внимание, сюда тянет как в родной дом. Сегодня моей школе исполняется 25 лет. За это время её стены многое повидали. Я учусь в школе (время сколько учишься в школе , (год в котором пришёл в школу) году меня привела сюда моя мама. Я благодарен ей, что она выбрала именно это учебное заведение. Здесь много талантливых учителей, любящих свою профессию, чувствующих детей. Ведь все мы такие разные, и к каждому из нас нужен особый, индивидуальный подход.
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