Какой объём воздуха потребуется для сжигания 3м^3 циклопропана?

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Запишем уравнение химической реакции 2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O объемы циклопропана и кислорода соотносятся как 2/9 необходимый объем кислорода составит 3/2*9=13,5 м^3 если считать что воздух содержит 0,21 кислорода то воздуха необходимо 13.5/0.21=64,29 м^3