72 км / год метри на секунди
Физика
72 км / год метри на секунди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(72*1000)/3600=20м/с - решение вопроса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Эссе на тему "Отношение к религии и её роль в современном мире". Помогите пожалуйста, если не сложно... Эссе не должно быть взято из интернета и до...
Химия
Обчислите относительные молекулярные массы : Mr ( Na3PO4) = Mr (Na3PO4) = Mr (MgCO3)2) = Mr (H2S) = Mr (Cr(SO4)3) = Mr (Ag(NH3)2OH) =
Математика
Найдите наименьшее четырёхзначное число, которое делится на 7 и записывается четырьмя различными цифрами БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!! Даю 20 балов
Биология
У молекул ДНК з відносною масою 103 500 містяться тимідилові нуклеотиди загальною масою 9315.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду,якщо молек...