Эссе на тему "Отношение к религии и её роль в современном мире". Помогите пожалуйста, если не сложно... Эссе не должно быть взято из интернета и должно быть не очень длинным, но и не очень коротким... Но можно брать материалы и...
География
Эссе на тему "Отношение к религии и её роль в современном мире". Помогите пожалуйста, если не сложно... Эссе не должно быть взято из интернета и должно быть не очень длинным, но и не очень коротким... Но можно брать материалы из интернета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религия была и остается сегодня важным фактором в развитии любой цивилизации . Её место в жизни того или иного социума определяется различными обстоятельствами : уровнем развития общества ,общественного сознания , традиции , культуры , влияние социально-политических образований . В современном мире роль религий довольно значительная . Очевидно , что расцвет мировых религий и появление многочисленных новых религиозных течений напрямую зависит от духовных и психологических потребностей людей . Роль религии в современном мире практически не изменилась по сравнению с той ролью , которую играли религиозные верования в прошлые века . В большинстве госудударств религия и политика разделены , и священнослужители не обладают властью оказывать существенное влияние на политеческие и гражданские процессы в стране .
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