У молекул ДНК з відносною масою 103 500 містяться тимідилові нуклеотиди загальною масою 9315.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду-345. допоможіть!!

Гость: Гость:

103500:345=300 (загальна кількість нуклеотидів) 9315:345= 27 (кількість тимідилових нуклеотидів, оскільки Т-А то аделінових нуклеотидів також 27 Гуанілових і цитидилових нуклеотидів 300 - 54= 246 оскільки Г-Ц то кожному виду окремо по = 123 Відповідь: А=27, Т=27, Г=123, Ц=123 Сподіваюся я тобі допомогла!!