У молекул ДНК з відносною масою 103 500 містяться тимідилові нуклеотиди загальною масою 9315.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду-345. допоможіть!!
Биология
У молекул ДНК з відносною масою 103 500 містяться тимідилові нуклеотиди загальною масою 9315.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду,якщо молекулярна маса одного нуклеотиду-345. допоможіть!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
103500:345=300 (загальна кількість нуклеотидів) 9315:345= 27 (кількість тимідилових нуклеотидів, оскільки Т-А то аделінових нуклеотидів також 27 Гуанілових і цитидилових нуклеотидів 300 - 54= 246 оскільки Г-Ц то кожному виду окремо по = 123 Відповідь: А=27, Т=27, Г=123, Ц=123 Сподіваюся я тобі допомогла!!
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