90км/год метри на секунди
Физика
90км/год метри на секунди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.5метрів за секунду
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