Ребят помогите расставить слова в предложения.
Английский язык
Ребят помогите расставить слова в предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. demonstration 8. demonstrate 9. demonstrative 10. perform 11. perfomance 12. performer 13. tolerant 14. tolerante 15. tolerance 16. visual 17. visually 18. vision не забудь поставить сердечко)
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