Під дією якоїсь сили візок,рухаючись із стану спокою .пройшов шлях 40 см.Коли на візок поклали вантаж 200 грам,то під дією тої самої силиі за той самий час візок пройшов із стану спокою шлях 20 см.Яка маса візка?

Физика
Під дією якоїсь сили візок,рухаючись із стану спокою .пройшов шлях 40 см.Коли на візок поклали вантаж 200 грам,то під дією тої самої силиі за той самий час візок пройшов із стану спокою шлях 20 см.Яка маса візка?
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S1  = a1*t^2/2 m1*a1=F S2 = a2*t^2/2 (m1+m2)*a2=F ****************** m1 - ? *************** a1=(F/m1)=2S1/t^2 a2=(F/(m1+m2))=2S2/t^2 ******************* S1/S2 = (m1+m2)/m1=1+m2/m1 m1=m2/(S1/S2-1)=0,2/(0,4/0,2-1) кг = 0,2 кг
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