Під дією якоїсь сили візок,рухаючись із стану спокою .пройшов шлях 40 см.Коли на візок поклали вантаж 200 грам,то під дією тої самої силиі за той самий час візок пройшов із стану спокою шлях 20 см.Яка маса візка?
Физика
Під дією якоїсь сили візок,рухаючись із стану спокою .пройшов шлях 40 см.Коли на візок поклали вантаж 200 грам,то під дією тої самої силиі за той самий час візок пройшов із стану спокою шлях 20 см.Яка маса візка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1 = a1*t^2/2 m1*a1=F S2 = a2*t^2/2 (m1+m2)*a2=F ****************** m1 - ? *************** a1=(F/m1)=2S1/t^2 a2=(F/(m1+m2))=2S2/t^2 ******************* S1/S2 = (m1+m2)/m1=1+m2/m1 m1=m2/(S1/S2-1)=0,2/(0,4/0,2-1) кг = 0,2 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Put the verbs in brackets into the correct form, using, where possible, Participles or Gerunds 1.(to read) the telegram twice, he understood that...
Математика
1) 6 ед. || класса и 80 ед. | класса= 2)43 ед. || класса и 5 ед. | класса= 3)8 ед. || класса и 37 ед. |класса= 4)607 ед. || класса= Помогит...
Математика
Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Ч...