Опис фотопортрета богдана ступки фотка олесандра андрющенко якщо добре написано даю 100 балів

Гость: Гость:

Знаменитий актор театру і кіно Богдан Сильвестрович Ступка. Ріст 179 см. , середньої тілобудови. Дуже імпозантний чоловік. Квадратна форма обличчя. Лице такої форми створює враження чоловічої сили. Риси обличчя виразні. Волося сиве, рідке. Густі брови місяцеподібної форми. Пронизливі карі очі, розумний погляд. В його погляді немає ні фальші, ні лукавості. Ніс масивний на кінчику приплюснутий. Вуса сиві і схожі на ті, які були у козаків. На лиці присутня щетина, схоже, що не голився три дні. Губи вузькі, блідо-рожевого кольору. Шия товста, присутній другий підбородок.