Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Чему равна площедь этого участка
Математика
Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Чему равна площедь этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 130 - 10 = 120 (м) 2. 120 : 2 = 60 (м) 3. 10 х 60 = 600 (м²)
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