Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Чему равна площедь этого участка

Математика

Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Чему равна площедь этого участка

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