План розділення сумішей що складається з крейди натрій хлориду пінопласту заліза

Гость: Гость:

1. Забираем из смеси железо при помощи магнита. 2. Оставшуюся смесь растворим в воде и дадим ей отстоятся. 3. Пенопласт не смачивается водой мы его можем аккуратно лопаткой или картонкой снять с поверхности раствора. 4. Оставшуюся смесь размешиваем стеклянной палочкой и смесь фильтруем. На фильтре останется мел, а хлорид натрия перейдет в раствор. 5. Раствор хлорида натрия поместим в фарфоровую чашку и выпарим. Вода испарится, а соль хлорид натрия останется в чашке.