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Плмогите дам 15 баллов!
Геометрия
Плмогите дам 15 баллов!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) второе выражение больше первого 6)2р-3р-2р+с
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