Плмогите дам 15 баллов!

Геометрия
Плмогите дам 15 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) второе выражение больше первого 6)2р-3р-2р+с
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