Глюкоза и метаналь, как их распознать?
Химия
Глюкоза и метаналь, как их распознать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чистом виде метаналь представляет собой бесцветный, легковоспламеняющийся, токсичный газ с резким запахом, который при обычном давлении и -19 °С превращается в жидкость. Глюкоза - белое кристаллическое вещество.
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