Глюкоза и метаналь, как их распознать?

Химия
Глюкоза и метаналь, как их распознать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чистом виде метаналь представляет собой  бесцветный, легковоспламеняющийся, токсичный газ с резким запахом,  который при обычном давлении и -19 °С превращается в жидкость. Глюкоза - белое кристаллическое вещество.
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