Выполнить фонетический разбор слова книга

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Выполнить фонетический разбор слова книга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кни́гакнига — слово из 2 слогов: кни-га. Ударение падает на 1-й слог. Транскрипция слова: [кн’ига]к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый н — [н’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, ударный г — [г] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный В слове 5 букв и 5 звуков.

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