Цена яблока 45рублей за кг цена груши в 3 раза больше сколько заплатьли за всю покупку
Математика
Цена яблока 45рублей за кг цена груши в 3 раза больше сколько заплатьли за всю покупку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+(3*45)=180 руб....................
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