Глицерин и этанол, как их распознать?

Химия
Глицерин и этанол, как их распознать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с помощью химических реакций - то этанол - одноатомный спирт, глицерин - многоатомный. Качественная реакция на многоатомные спирты - раствор гидроксида меди - образуется синий раствор глицерата меди. Этанол в реакцию вступать не будет. Даже посмотрев можно различить вязкость этанола гораздо ниже, чем глицерина.  

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