Согласны ли вы с тем, что Базаров и перед смертью не отрекся от "исповедуемых идеалов"?
Литература
Согласны ли вы с тем, что Базаров и перед смертью не отрекся от "исповедуемых идеалов"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признавшись в любви Анне Одинцовой, Базаров получает отвержение. Это приводит Базарова к первоначальным принципам, где душевные порывы являются просто вздором по сравнению с рассудком. Но не бывает такого, что любовь просто гасла, хоть и перед смертью, но в Евгении она все-таки разгорается и встает против его разума, в итоге побеждая. Он вспоминает о любви к Анне, так как рассудку никогда не постичь сердца.
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