Найти член разложения (√x+1/√x)^10,содержащий х^2
Алгебра
Найти член разложения (√x+1/√x)^10,содержащий х^2
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