Великий квадрат розрізали на однакові маленькі квадратики .Потім перелічили усі ??аленькі квадратики які доторкалися до контур великого квадрвту .їх виявилось 44.на скільки маленьких квадратиків було розрізано великий квадрат?

Математика
Великий квадрат розрізали на однакові маленькі квадратики .Потім перелічили усі ??аленькі квадратики які доторкалися до контур великого квадрвту .їх виявилось 44.на скільки маленьких квадратиків було розрізано великий квадрат?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81+44=125 квадратиків
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