Сочинение".Что есть подвиг" в произведении М.Горького "Старуха Изергиль".

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В жизни … всегда есть место подвигам. М.ГорькийТак что же есть подвиг? Старуха Изергиль-это один из романтических рассказов А.М. Горького,где автор делит людей,в силу характера, на силы,делающие зло и силы,дающие добро.Горький был максималистом,революционером и романтиком.И это сочетание дало своё определение смысла жизни по Горькому-Жить-значит гореть,а человек-это горящий,пламенный факел.А почему факел?Это как символ света-факел ,освещающий нелёгкий путь людей ,как луч надежды на лучшую жизнь. Есть смелость,иногда показная,но это не есть подвиг в понимании Горького,а вот жертва,принесённая человечеству,без проявления честолюбия,то есть бескорыстно-это и является настоящим подвигом.Старуха Изергиль ведёт диалог о подвиге с героем повествования,рассказывая свою жизнь, повествуя легенды о Ларре и Данко.Данко и Ларре-это полные противоположности,герой и гордый эгоист.Идя наперекор всем Ларре делает это из чувства самоутверждения,ставя себя выше других,он не совершает подвиг,а лишь обрекает себя на полное одиночество,это не бесстрашие,а глупая гордыня.Он смелый и гордый,но за принесённую пользу он требует взамен блага:"за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда - жизнью". Тот кто живёт только для себя, не для других,ставя себя выше остальных,тот является лишь тенью человека. Образ Ларре-это образ антигероя,не способного на подвиг.Зато Данке-это образ героя,свободной личности,идеал Горького.Сильный духом,бескорыстный,отважный.То что он сделал-это и есть подвиг,благородный и безвозмездный.Помогая людям,уводя их от врагов,которые могли их уничтожить,он не жалея сил вёл их за собой.Этот тернистый и нелёгкий путь он помог преодолеть людям,освещая им путь своим сердцем .Для людей он не пожалел своей жизни,для тех,кому он был безразличен.В борьбе за выживание, каждый думает только о себе,забывая о ближнем .Но Данко ,жертвуя собой,думал о беспомощности толпы,о людях,не способных бороться за себя и бегущих от опасности."Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут."Люди не погибли,остались живы,но.....забыли о том,кто их спас.Данко бежал до конца,пока силы не покинули его и он свалился бездыханным,продолжая сжимать своё сердце в руке.Но у людей-короткая память...Они забыли своего спасителя,почувствовав себя в безопасности.Не замечая упавшего героя,чья то нога наступает на сердце спасителя.Это символизирует безликость толпы,её эгоизм и равнодушие,неспособность оценить героический поступок Данко.Так стоило ли жертвовать жизнью ради людей,даже не заметивших гибели героя?Данко не думал об этом,он жертвовал жизнью ради спасения ближних,а не ради славы или оценки подвига.Подвиг бессмертен ,но зачастую незаметен и безымянен ,и лишь единицы способны оценить принесённую жертву-жизнь человека.Оценит лишь тот,кто способен на подобное.Подвиг Данко не напрасен,им двигала любовь к людям и его "горящее сердце" живо до сих пор.Сердце Данко-это символ доброты,бескорыстия и неравнодушия человечества.