PbS + O3 что получится и почему?
Химия
PbS + O3 что получится и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PbS+4O3→4O2↑+PbSO4↓ Здесь идет такая реакция при комнатной температуре
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