PbS + O3 что получится и почему?

Химия
PbS + O3 что получится и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PbS+4O3→4O2↑+PbSO4↓  Здесь идет такая реакция при комнатной температуре
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