Срочно! Помогите! Задание 1)РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ 3+10/x=x Задание2)Постройте график функ??ий y=x-2,5. Спасибо большое заранее

Гость: Гость:

1) 3+10/x=x (приводим у общему знаменателю) => 3x/x+10/x=x^2/x (делим все уравнение на x) => 3x+10=x^2 (это квадратное уравнение, находим дискриминант) => x^2-3x-10=0, где a=1, b=-3, c=-10. Находим дискриминант по формуле D=b^2-4ac => D=(-3)^2-4×1×(-10)=9-(-40)=49 x1,x2=-b+(-)ND(плюс минус корень из дискриминанта)/2a => x1=3+7/2=5; x2=3-7/2=-2.