А.C Пушкин 'Барышня Крестьянка' рассказо жизни дворян

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В произведении "Барышня - крестьянка" действие происходит в помещичьей усадьбе. Главные герои - богатые дворяне, господа крепостного строя. Крепостное право давало им возможность жить обеспеченно. Такая жизнь была лишена высоких порывов и стирала человека, как личность. Любимым развлечением дворян была охота. Поэтому в усадьбе должна была быть псарня, где псари ухаживали и кормили собак. Многие дворяне для развлечений устраивали зверинцы. Особой популярностью пользовались развлечения, где были медведи.