Подскажите пожайлуста! Как быстро выучить стих Пушкина "ДЕРЕВНЯ". И вопше можно его выучить за вечер?
Литература
Подскажите пожайлуста! Как быстро выучить стих Пушкина "ДЕРЕВНЯ". И вопше можно его выучить за вечер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми прочитай этот стих один раз а на второй раз уже запишы на диктофон и потом слушай и повторяй так ты быстро его выучишь. Эта схема работает
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