Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?

Алгебра
Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 36. (3+6)*4=36; (3*6)*2=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика, длина, единицы измерения примеры.
Ответить
История
Cравните внутреннюю политику Александра I и Николая I
Ответить
Українська мова
Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти ПІДРЯДНИМИ частинами складних речень 1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо свої щастя....
Ответить
Химия
2NaOH+Al2O3+3H2O-> 2Na[Al(OH)4] Напишите полное и краткое ионное уравнение. Помогите срочн?? пожалуйста!!!
Ответить
География
СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.
Ответить