Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?
Алгебра
Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 36. (3+6)*4=36; (3*6)*2=36
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