Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?

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Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і у 2 рази більше за їх добуток?

Автор: Гость