СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.

География

СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.

Автор: Гость