СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.

География
СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4км/5=0.8км=800м 1см равен 800м, или 1см равен 0.8км
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