3(^2n+1) + 1 делится на 4 Доказать

Математика
3(^2n+1) + 1 делится на 4 Доказать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применим здесь метод математической индукции. 1) При n=1 имеем:  3^(2*1+1)+1=28 28 делится на 4 что и требовалось доказать...вместо n можно подставить любое число и оно будет делиться на 4
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