Брусок массой 300 г падает вертикально вниз с ускорением 8м/с2. Чему равна сила сопротивления воздуха.
Физика
Брусок массой 300 г падает вертикально вниз с ускорением 8м/с2. Чему равна сила сопротивления воздуха.
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300:8=37,5 Ответ:37,5 Если правильно
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