Составьте развернутый план по теме «Главные достижения человеческой цивилизации в н.XXI века».

Гость: Гость:

1.Была исследована большая часть поверхности Земли 2.Дали материал для других наук таких как ботаника и т. п. 3.Европейцы узнали новые продукты такие картофель, кукуруза... 4.Торговля приобрела мировой характер 5.Поспособствовало разрушению монархизма и появлению капитализма 6.Новые территории это нужно!