Тире между подлежащим и сказуемым, 5 предложений со словарными словами на букву Е ??
Русский язык
Тире между подлежащим и сказуемым, 5 предложений со словарными словами на букву Е ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если и подледащее, и сказуемое выражены одной частью речи. Например: Москва - столица России. Москва - подлежащее, выраженное именем существительным. Столица - сказуемое, выраженное именем существительным. Если и подлежащее, и сказуемое выражены ОДНОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ, то между ними ставится тире.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У риты 19 орехов ,а у вики - на 4 ореха меньше.сколько орезов рита дала вике, если у об??их девочек стало орехов поравну
История
Геометрия