Тире между подлежащим и сказуемым, 5 предложений со словарными словами на букву Е ??

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Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если и подледащее, и сказуемое выражены одной частью речи. Например: Москва - столица России. Москва - подлежащее, выраженное именем существительным. Столица - сказуемое, выраженное именем существительным. Если и подлежащее, и сказуемое выражены ОДНОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ, то между ними ставится тире.