Тире между подлежащим и сказуемым, 5 предложений со словарными словами на букву Е ??

Русский язык
Тире между подлежащим и сказуемым, 5 предложений со словарными словами на букву Е ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если и подледащее, и сказуемое выражены одной частью речи. Например: Москва - столица России. Москва - подлежащее, выраженное именем существительным. Столица - сказуемое, выраженное именем существительным. Если и подлежащее, и сказуемое выражены ОДНОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ, то между ними ставится тире.
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