Cos(a+b)- cos (a-b)=
Алгебра
Cos(a+b)- cos (a-b)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cosacosb-sinasinb-cosacosb-sinasinb= -2sinasinb
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