Cos(a+b)- cos (a-b)=

Алгебра
Cos(a+b)- cos (a-b)=
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Гость:
Cosacosb-sinasinb-cosacosb-sinasinb= -2sinasinb
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