Який рух електрона в атомі

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Рух електрона в атомі неможливо визначити,бо говорять що електрон має двоїсту природу — одночасно проявляє властивості і частинки і хвилі. Завдяки цьому для електрона не можливо водночас визначити швидкість руху та напрямок.