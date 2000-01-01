Рассказ про посёлок шумеров

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Начало истории шумеров В начале IV тыс. до н. э. наступил новый этап истории Междуречья. На юге его расселились шумеры – племя неясного происхождения. Различные исследователи пытались связать шумеров в языковом отношении и с народами Кавказа, и с дравидами, и даже с полинезийцами, но все гипотезы на этот счёт до сих пор недостаточно убедительны. Неизвестно и то, каким именно географическим маршрутом шумеры пришли в Месопотамию. Эти новые жители заняли не всё Двуречье, а лишь юг его – области, близкие к Персидскому заливу. На смену субарейской культуре Убейд пришла шумерская культура Урук. Субареи, по всей видимости, были частью вытеснены, частью ассимилированы. В последующие века они продолжали жить на севере и востоке от шумеров (Верхняя Месопотамия именовалась в III тысячелетии до Р. Х. «страной Субарту»), пока к 2000 г. до Р. Х. были ассимилированы ещё более северными соседями – хурритами.