У риты 19 орехов ,а у вики - на 4 ореха меньше.сколько орезов рита дала вике, если у об??их девочек стало орехов поравну
Математика
У риты 19 орехов ,а у вики - на 4 ореха меньше.сколько орезов рита дала вике, если у об??их девочек стало орехов поравну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19;15.18;16.17;17. то есть она дала 2 ореха.
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