У риты 19 орехов ,а у вики - на 4 ореха меньше.сколько орезов рита дала вике, если у об??их девочек стало орехов поравну

Математика

У риты 19 орехов ,а у вики - на 4 ореха меньше.сколько орезов рита дала вике, если у об??их девочек стало орехов поравну

Автор: Гость