СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ! Номер 1 Два вписанных угла CBM и CHM лежат в разных полуплоскостях относительно прямой CM.Найдите градусную меру угла CBM, если угол CHM=120 градусов Номер 2 Хорды MK и PA пересек...

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1 Угол СHM вписанный,значит он равен половине дуги (СВМ). Следовательно дуга равна 240гр.Вся окружность 360гр.Значит дуга (CHМ) равна 360-240=120гр.Угол СВМ вписанный и равен половине дуги (CHM). Следовательно угол СВМ равен 60гр. 2 Каждая хорда ,проходящая через точку ,лежащую внутри круга,делится в этой точке на отрезки,произведение которых постоянно. Значит РЕ*ЕА=МЕ*ЕК Пусть РЕ=х,тогда ЕА=х+3 х(х+3)=2*5 х²+3х-10=0 х1+х2=-3 и х1*х2=-10 х1=-5 не удов усл х2=2 РЕ=2см,ЕА=2+3=5см.Тогда РА=РЕ+ЕА=2+5=7см Ответ РА=7см 3 АВ=20см касательная,ОВ=15см радиус.Соединим точку А с центром окружности.Получили прямоугольный треугольник АВО.Точка С -точка пересечения с окружностью.По теореме Пифагора найдем гипотенузу АО. АО=√(АВ²+ВО²)=√(400+225)=√625=25см Тогда расстояние от точки А до окружности рано АС=АО-СО,СО=ВО=15см АО=25-15=10см Ответ АО=10см