У києві настав новий рік де вже 1 січня та ще 31 грудня
География
У києві настав новий рік де вже 1 січня та ще 31 грудня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Японии и восточной Азии будет 1 января,а в западной европе и в Америке 31 декабря.
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