Спиши , підкресли однорідні члени речення. Наступає зимова пора .Річки, ставка й озера вкриваються першою кригою. Ви готові зустріти зиму ? У вас уже підготовлені ковзани , санчата ? Та не забувайте , що в перші дні зими криги ...

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Спиши , підкресли однорідні члени речення. Наступає зимова пора .Річки, ставка й озера вкриваються першою кригою. Ви готові зустріти зиму ? У вас уже підготовлені ковзани , санчата ? Та не забувайте , що в перші дні зими криги ще тонка , хоч це й непомітно . Людину вона не витримає . Безпечною крига буде лише тоді , коли товщина досягне не менше десяти сантиметрів .

Автор: Гость