Що більше 10м/с або 10 км/ год.
Физика
Що більше 10м/с або 10 км/ год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 км/год це 2.777... м/с а значит 10м/с є більшим
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