Медную проволоку прокалили докрасна в пламени спиртовки, а затем охладили на воздухе. Как ой это тип химической реакции?
Химия
Медную проволоку прокалили докрасна в пламени спиртовки, а затем охладили на воздухе. Как ой это тип химической реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если медную проволоку нагрели до красна и охладили на воздухе, то это будет физическое явление. а не химическое, значит никакой реакции не произойдет. Может быть она станет пластичнее. Если медную проволоку прокаливают в пламени горелки до исчезновения зеленого окрашивания пламени. Поверхность проволоки покрывается при этом черным слоем оксида меди (II). Здесь происходит химическая реакция: 2Cu + O₂ = 2CuO
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